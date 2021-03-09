Двоюродный брат Хабиба проведет бой против американца Гудена на турнире UFC 260

Стал известен следующий соперник бойца смешанных единоборств Абубакара Нурмагомедова в UFC.

Как сообщает журналист Игорь Лазорин на своей странице в Instagram, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова проведет поединок против представителя США Джареда Гудена.

Отмечается, что бой запланирован на 27 марта в рамках турнира UFC 260, главным событием которого станет бой между чемпионом организации в тяжелом весе Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганноу.

Дебют 31-летнего Абубакара в промоушене состоялся 9 ноября 2019 года. Тогда он проиграл немцу Давиду Заваде удушающим приемом в первом раунде.

В общей сложности Нурмагомедов провел 19 поединков в своей карьере, одержав 15 побед и потерпев три поражения. Один бой завершился вничью. У его будущего соперника 11 побед в 15 боях по правилам ММА.