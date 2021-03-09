Абдурахимов надеется сохранить свою форму к бою с Сакаи во время Рамадана

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов рассказал как будет готовится к бою с Аугусто Сакаи, который состоится во время Рамадана.

«Надеюсь, что никаких проблем не будет. В конце концов, что еще остается? Будем подстраиваться. Обнадеживает то, что сейчас я нахожусь в хорошей форме. Думаю, смогу сохранить ее до турнира… Безусловно, некоторые вещи придется поменять. Но в целом немного другим станет режим: утром буду поститься, а основной прием пищи будет проходить вечером. Уверен, время для тренировок останется. Раньше ведь тоже выступал в Рамадан», — приводит слова Абдурахимова «RT на русском».

На счету Абдурахимова 25 боев в смешанных единоборств, из них 20 побед (9 нокаутом).

У его будующего соперника 15 побед в 18 боях, из них 11 нокаутом.