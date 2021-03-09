Абдурахимов рассказал о последствиях перенесенного коронавируса

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов рассказал, что тяжело восстанавливался после перенесенного короновируса, не смотря на то, что болезнь протекала в легкой форме.

«Иммунитет ослабел, и какое-то время я чувствовал себя неважно. Первое время после выздоровления очень быстро уставал. Даже не мог взять на руки детей, поиграть с ними. Ощущалась вялость в мышцах. Конечно, вся набранная форма была полностью утеряна. Пришлось солидно попотеть, чтобы восстановиться», — приводит слова Абдурахимова «RT на русском».

Напомним, что первого мая Абдурахимов проведет бой с бразильцем Аугусто Сакаи на турнире UFC в Лас-Вегасе.