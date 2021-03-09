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Германия - Бундеслига 4-я четверть Альба 71 Ольденбург 79
Германия - Бундеслига 4-я четверть Лёвен Брауншве 63 Бавария 77 П1 5.00 П2 1.14
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Англия - Первая лига 1-й тайм, 28' Милтон-Кинс До 0 Блэкпул 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.20
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Еврокубок не начался Виртус Болонья 0 Бурк 0 П1 2.37 Х 3.20 П2 3.30
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09 марта 19:56

В Москве и Санкт-Петербурге определены участники чемпионата России по ММА 2021 года

В стартовавшем отборочном цикле календаря Союза ММА России начинают определяться первые чемпионы федеральных округов.

Так, в Москве и Санкт-Петербурге за места в стартовом протоколе чемпионата России по ММА бились спортсмены в 9-весовых категориях.

Победу в столичном чемпионате по ММА в свой актив записали:

до 52,2 кг: Елисей Винаков

до 56,7 кг: Ильяс Магомедов

до 61,2 кг: Магомед Магомедов

до 65,8 кг: Аскерхан Магомедов

до 70.3 кг: Муслим Гульбамаитов

до 77, 1 кг: Магомедхабиб Рамазанов

до 83,9 кг: Шамиль Гаджимагомедов

до 93 кг: Муртазали Исаков

свыше 120,2 кг: Ислам Каримов.

В Санкт-Петербурге золотыми медалистами стали:

до 52,2 кг: Рабазан Ильясов

до 56,7 кг: Рамазан Гаирбеков

до 61,2 кг: Марат Самедов

до 65,8 кг: Шайдихан Хамамедов

до 70.3 кг: Гаирбек Далгатов

до 77, 1 кг: Даниял Муртазалиев

до 83,9 кг: Махмуд Махмудов

до 93 кг: Али Алиев

свыше 120,2 кг: Заурбек Магомедов.

Чемпионат России среди мужчин и женщин 2021 года пройдет 27-31 мая в Кемерово.

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