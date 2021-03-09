В Москве и Санкт-Петербурге определены участники чемпионата России по ММА 2021 года

Так, в Москве и Санкт-Петербурге за места в стартовом протоколе чемпионата России по ММА бились спортсмены в 9-весовых категориях.
Победу в столичном чемпионате по ММА в свой актив записали:
до 52,2 кг: Елисей Винаков
до 56,7 кг: Ильяс Магомедов
до 61,2 кг: Магомед Магомедов
до 65,8 кг: Аскерхан Магомедов
до 70.3 кг: Муслим Гульбамаитов
до 77, 1 кг: Магомедхабиб Рамазанов
до 83,9 кг: Шамиль Гаджимагомедов
до 93 кг: Муртазали Исаков
свыше 120,2 кг: Ислам Каримов.
В Санкт-Петербурге золотыми медалистами стали:
до 52,2 кг: Рабазан Ильясов
до 56,7 кг: Рамазан Гаирбеков
до 61,2 кг: Марат Самедов
до 65,8 кг: Шайдихан Хамамедов
до 70.3 кг: Гаирбек Далгатов
до 77, 1 кг: Даниял Муртазалиев
до 83,9 кг: Махмуд Махмудов
до 93 кг: Али Алиев
свыше 120,2 кг: Заурбек Магомедов.
Чемпионат России среди мужчин и женщин 2021 года пройдет 27-31 мая в Кемерово.