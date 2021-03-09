В Москве и Санкт-Петербурге определены участники чемпионата России по ММА 2021 года

Так, в Москве и Санкт-Петербурге за места в стартовом протоколе чемпионата России по ММА бились спортсмены в 9-весовых категориях.

Победу в столичном чемпионате по ММА в свой актив записали:

до 52,2 кг: Елисей Винаков

до 56,7 кг: Ильяс Магомедов

до 61,2 кг: Магомед Магомедов