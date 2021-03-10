Тренер Макгрегора: Конор с нетерпением ждет третьего боя с Порье

Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана поделился планами ирландца на ближайшее будущее.

«Конор в отличном настроении. Он продал часть своего бизнеса, у него хорошее финансовое положение. Он с нетерпением ждет третьего боя с Порье. Мы надеемся, что сможем провести его летом. Не знаю, как идут дела в этом направлении, я не занимаюсь организацией поединков. Знаю одно — мы снова хотим оказаться в октагоне с Дастином», - приводит слова Каваны RT, ссылаясь на BJPenn.

Ранее глава UFC заявлял, что третий бой Макгрегора с Порье может пройти летом.

Макгрегор в смешанных единоборствах провел 27 боев, одержав 22 победы и потерпев пять поражений.

Порье - 33 поединка - (27 - 6).