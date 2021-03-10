Менеджер Яна: UFC в первую очередь заинтересованы в реванше

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна Саят Абдрахманов сказал, что в UFC должны быть заинтересованы в организации повторного боя между россиянином и новым чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

«Пока дата боя не утверждена, контракты не подписаны. Произойти может все, что угодно. Но я думаю, что в UFC в первую очередь заинтересованы в реванше», - приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Напомним, что бой Ян - Стерлинг закончился дисквалификацией российского спортсмена из-за совершения им запрещенного приема.