Александр Емельяненко: Алкоголь для меня — табу

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что отказался от спиртных напитков.

«Алкоголь для меня — табу, сейчас он под запретом. Спиртное давно уже в прошлом. Давно я не выпиваю, держусь, и меня, самое главное, не тянет к алкоголю.

Раньше меня он расслаблял, как-то успокаивал, я забывался. Сейчас я научился справляться со всем без алкоголя», - сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kovalenko.

Статистика в смешанных единоборствах россиянина: 37 боев - 28 побед, восемь поражений и одна ничья.