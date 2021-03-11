Петр Ян: Стерлинг избегает реванша

Россиянин Петр Ян высказался после встречи с американцем Альджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

Напомним, 28-летний уроженец Красноярского края лишился титула чемпиона за удар в область виска. Он покинул октагон в статусе проигравшего, а представитель США стал новым обладателем пояса.

«Он избегает реванша, потому что понимает, что проиграл, и что во втором бою всё будет так, как и в первом», – сказал россиянин в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Ранее менеджер Яна заявил, что россиянин хотел бы встретиться с американцем в мае 2021 года.