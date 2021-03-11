Стерлинг готов провести реванш, когда восстановит свое здоровье и наберет форму

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг рассказал, что готов провести реванш с россиянином Петром Яном, когда получит разрешение врачей.

«Как бы я не хотел провести матч-реванш, мне нужно сначала сделать то подходит мне. Нужно убедиться, что я поступаю правильно, прислушаться к UFC, советам врачей. Как только я почувствую себя хорошо и буду готов, бой состоится и мы уладим все вопросы», - приводит слова Стерлинга американский канал ESPN.

Напомним, что американец был доставлен в больницу после боя с Яном, который завершился 7 марта дисквалификацией российского бойца. После того как Стерлинг был выписан атлетическая комиссия штата Невада запретила американцу проводить контактные тренировки до 21 апреля, а бои - до 6 мая.