Александр Емельяненко: У меня два высших образования: экономическое и нефтяное

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что у него два высших образования.

«В школе был твердым троечником. После школы только сейчас вот закончил деканат на нефтяника. У меня два высших образования: экономическое и нефтяное. Я декан.

Какая специальность по экономике? Экономика и управление предприятиями в городском хозяйстве», — заявил Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kovalenko.

Статистика в смешанных единоборствах россиянина: 37 боев - 28 побед, восемь поражений и одна ничья.