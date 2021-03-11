Артем Фролов прошел взвешивание перед боем с Вендерсом да Сильвой

Фролов показал на весах 83,75 кг, Вендрес Карлос да Силва - 83,9 кг. Оба бойца уложились в лимит весовой категории до 84 кг. 5-руандовый поединок станет главным событием турнира ACA 119 в Краснодаре. В Активе 29-летнего Фролова 14 боев при 3 поражениях, 36-летний Вендрес Карлоса да Силвы по прозвищу «Годзилла» имеет в активе 14 побед и 7 поражений.
Полный кард ACA 119:
средний вес: Артем Фролов (Россия) - Вендрес Карлос да Сильва (Бразилия)
полусредний вес: Эльдар Хашпаков (Россия) - Марк Хульм (Южная Африка)
средний вес: Ирвинг Ромеро-Мачадо (Бразилия) - Ибрагим Магомедов (Россия)