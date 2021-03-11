Майк Тайсон назвал лучший бой в 2021 году (видео)

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал поединок, претендующий на звание лучшего боя в смешанных единоборствах по итогам 2021 года.
«Мне нравится тяжелый вес. Например, поединок Льюиса и Блэйдса. Это был сокрушительный удар. Кертис просто уснул, но после второго удара мне стало страшно. Рад, что все закончилось хорошо. Думаю, это был бой века», – цитирует Тайсона BJPenn.
Напомним, американец Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса в главном событии турнира UFC Fight Night 185. Встреча завершилась во втором раунде.
MY WORD. pic.twitter.com/Y6Soja9Rut— Justin Russo (@FlyByKnite) February 21, 2021