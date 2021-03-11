Определились участники чемпионата России по ММА от Северо-Кавказскрго федерального округа

Так, в Невинномысске определились чемпионы Северо-Кавказского федерального округа. В командном зачете больше всего наград у спортсменов из Республики Дагестан.
Победителями чемпионата СКФО по ММА стали:
до 52,2 кг: Хизар Какаев (Республика Дагестан)
до 56,7 кг: Ибрагим Картоев (Республика Ингушетия)
до 61,2 кг: Айнуддин Асадулаев (Республика Дагестан)
до 65,8 кг: Артур Сохов (РСО-Алания)
до 70.3 кг: Усман Абасов (Республика Дагестан)
до 77, 1 кг: Абдула Алиев (Республика Дагестан)
до 83,9 кг: Руслан Ибрагимов (Республика Дагестан)
до 93 кг: Руслан Шидаков (КЧР)
до 120,2 кг: Хетаг Сабеев (РСО-Алания)
свыше до 120,2 кг: Мурад Джамалдинов (Республика Дагестан).
Чемпионат России среди мужчин и женщин 2021 года пройдет 27-31 мая в Кемерово.