Глава UFC: Надеюсь убедить Нурмагомедова возобновить карьеру

Президент UFC Дана Уайт рассказал о планах на чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Послушайте, этот парень победил лучших и заработал кучу денег. Ему сложно найти для себя новый вызов. Впрочем, я уважаю его решение, но хочу, чтоб он вернулся. Обычно, я никогда не отговариваю людей от ухода, но это не тот случай. Сейчас Хабиб по праву является лучшим в мире. Надеюсь, убедить его возобновить карьеру», – цитирует функционера Daily Mail.

Добавим, что Нурмагомедов ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса. На его счету 29 боев и 29 побед.