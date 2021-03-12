Глава UFC: Хабиб прав, когда говорит, что на уровень выше лучших бойцов дивизиона

Президент UFC Дана Уайт поддержал чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который ранее заявил, что завершил карьеру из-за отсутствия достойных соперников.

«Да, он прав, когда говорит, что на уровень выше лучших бойцов дивизиона. Посмотрите его бой с Гэтжи, и вы поймете, о чем я. Честно говоря, не могу вспомнить, чтоб Хабиб проиграл хотя бы раунд за всю карьеру», – сказал функционер YouTube-каналу BT Sport.

Ранее Уайт признался, что пытается уговорить Нурмагомедова на возвращение в UFC и предложил ему бой в сентябре 2021 года.