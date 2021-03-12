Дана Уайт: Я пытаюсь отговорить Хабиба от завершения карьеры

Президент UFC Дана Уайт сообщил о своем намерении уговорить Хабиба Нурмагомедова вернуться в октагон.

— Он потрясающий. Я пытаюсь отговорить Хабиба от завершения карьеры, чего никогда не делаю. Я никогда не отговариваю спортсменов от ухода, но этот парень сейчас лучший на планете. Он заработал чертову кучу денег. Он победил большую часть представителей топ-5. Надеюсь, Хабиб останется… Я пытаюсь уговорить его, — приводит слова Уайта Daily Mail.

Напомним, что Хабиб завершил карьеру в ММА 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254.