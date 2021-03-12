Глава UFC: Макгрегор недооценил Порье. Он думал, что одержит легкую победу

Президент UFC Дана Уайт оценил выступление Конора Макгрегора в бою с представителем США Дастином Порье.

«Не думаю, что дело в отсутствии трештока. Конор просто недооценил его. Вот и все. Он думал, что одержит легкую победу и займется более важными делами.

Впрочем, я уверен, что Макгрегор серьезно настроится на третий бой», – цитирует функционера BT Sport.

Добавим, что уступив Порье, 32-летний ирландец потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 22 победы. У 32-летнего американца – 27 выигранных боев и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что третий поединок Макгрегора и Порье состоится летом 2021 года.