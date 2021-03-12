Леон Эдвардс: Хибиб – не типичный легковес. Он добился бы успеха в полусреднем дивизионе

Британский боец UFC Леон Эдвардс считает, что Хабибу Нурмагомедову следует попробовать свои силы в полусреднем весе.

«Слушайте, я тренировался с этим парнем и знаю, на что он способен. Хабиб очень силён. Особенно в плане грепплинга. Он не типичный мелкий легковес. Думаю, Нурмагомедов добился бы успеха в полусреднем дивизионе», – приводит слова британца телеканал ESPN.

Добавим, что 32-летний уроженец Дагестана ушел из спорта в качестве чемпиона UFC в легком дивизионе и лучшего бойца лиги вне зависимости от весовой категории.