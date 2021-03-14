Петр Ян обрушился с критикой на арбитров UFC

Российский боец ММА Петр Ян оставил запись в соцсети после поединка Эрика Андерса и Даррена Стюарта на турнире UFC Vegas 21.

Напомним, этот бой был признан несостоявшимся после того, как Андерс нанёс Стюарту удар коленом в голову.

Примечательно, что Ян при таких же обстоятельствах был лишен титула. Это случилось в поединке с американцем Альджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

«Почему вы принимаете разные решения?! У моего соперника даже руки не касались! И дисквалификация, лишение титула! А тут несостоявшийся бой», – приводит заявление Яна RT на русском со ссылкой на его Instagram.