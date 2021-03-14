Валентина Шевченко: Президент UFC хочет, чтобы Хабиб вернулся

Чемпион UFC в наилегчайшей весовых категориях Валентина Шевченко высказала мнение, что президент организации Дэйна Уайт по-прежнему хочет возвращения Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, Дэйна действительно хочет, чтобы Хабиб вернулся, - сказала Шевченко. - Почему нет? Но здесь сложно говорить, потому что мы не знаем, какие мысли у Хабиба именно сейчас. Возможно, он просто хочет немного отдохнуть для того, чтобы потом вернуться. Возможно, нет», - цитирует Шевченко ТАСС.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. У российского бойца 29 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения.