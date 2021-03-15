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15 марта 07:10
автор: Артур Гичунцев

Вячеслав Дацик: С промоутерами Емельяненко ведутся переговоры. Предложили две даты: май или сентябрь

Ранее сообщалось, что 39-летний уроженец Старого Оскола договорился о бое с известным рэпером Джиганом.

Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о переговорах с командой Александра Емельяненко о возможном поединке по правилам бокса.

«С промоутерами Емели проводятся переговоры. Предложили две даты: май или сентябрь. Потому что и ему надо подготовиться, и мне надо восстановиться после коронавируса. После боя с Тайсоном по лайту переболел. Сейчас начал тренировки, развиваю дыхалку. Бой готовы организовать как Федерация бокса России, так и другие промоутеры. Есть люди заинтересованные.

Саша сейчас хочет не биться, а срубить легких денег. Вызвал на бой Джигана. Они просто выставляют за этот поединок такую сумму, что это никому не интересно. Зато есть промоутеры, которые готовы заплатить за реальный бой. Все зависит от Саши. Мне кажется, у него жим-жим. Реальных боев боится. Посмотрим, готов он или нет», – цитирует Дацика Sport24.ru.

Напомним, за всю карьеру в ММА Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. У 44-летнего Дацика – шесть побед и восемь поражений.

источник: Sport24.ru
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