Льюис хочет провести реванш с Нганну

Американец Деррик Льюис заявил о желании провести ответный бой против камерунца Фрэнсиса Нганну, который, к слову, проиграл ему летом 2018 года.

«Думаю, нам нужен реванш. Я начал спорить в социальных сетях, потому что люди говорили, будто бой Ган – Розенструйк не оказался хуже, чем мой поединок с Льюисом. Я такой: «Черт, ну хорошо», – приводит слова Льюиса «Спорт-Экспресс» со ссылкой на подкаст комментатора UFC Джо Рогана.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 36-летний Льюис выиграл 25 боев и уступил семь раз. У 34-летнего Нганну – 15 побед и три поражения.