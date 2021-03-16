Глава AMC Fight Nights признался, что не стал бы устраивать бой с участием Александра Емельяненко

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своем отношении к поединку российского бойца Александра Емельяненко с отечественным рэпером Джиганом.

«Мне кажется, что если они побоксируют, то это будет довольно интересно. Может быть, даже по правилам кикбоксинга было бы интереснее, потому что Джиган хорошо ногами бьет, понимает, что такое кик.

Скажу так, я бы посмотрел на этот бой, но организовывать его я не возьмусь. Вижу риск, что Саша может подвести. Не потому что он плохой, он как раз-таки хороший парень. Причина в том, что может начудить в последний момент... А мы уже билеты продадим, спонсоров подключим – одним словом, нехорошо получится», – цитирует функционера «Спорт-Экспресс».