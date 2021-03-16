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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 18:00 Виртус Энтелла 0 Кремонезе 0 П1 4.30 Х 3.30 П2 1.95
Италия - Серия B 19:00 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.55
Италия - Серия B 19:00 Козенца 0 Виченца 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.47 Х 4.20 П2 7.90
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.57 Х 3.80 П2 6.80
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 Альба 0
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Реджина 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 1.98 Х 3.30 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 0 П1 5.10 Х 3.70 П2 1.75
Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 22:00 Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.87 Х 3.60 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 22:00 Дерби Каунти 0 Брентфорд 0 П1 4.20 Х 3.20 П2 2.06
Англия - Чемпионшип 22:00 Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 22:00 Милтон-Кинс До 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.98 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 2.08 Х 3.40 П2 3.60
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.34 Х 5.80 П2 9.30
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.20
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.20 Х 3.90 П2 3.20
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.25 Х 6.70 П2 13.0
16 марта 10:49
автор: Артур Гичунцев

Глава AMC Fight Nights признался, что не стал бы устраивать бой с участием Александра Емельяненко

В крайнем поединке он уступил Магомеду Исмаилову и не выступает уже восемь месяцев.

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своем отношении к поединку российского бойца Александра Емельяненко с отечественным рэпером Джиганом.

«Мне кажется, что если они побоксируют, то это будет довольно интересно. Может быть, даже по правилам кикбоксинга было бы интереснее, потому что Джиган хорошо ногами бьет, понимает, что такое кик.

Скажу так, я бы посмотрел на этот бой, но организовывать его я не возьмусь. Вижу риск, что Саша может подвести. Не потому что он плохой, он как раз-таки хороший парень. Причина в том, что может начудить в последний момент... А мы уже билеты продадим, спонсоров подключим – одним словом, нехорошо получится», – цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

источник: «Спорт-Экспресс»
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