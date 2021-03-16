Организация Нурмагомедова проведет турнир в Краснодаре

Промоушен Eagle Fighting Championship (EFC), которым с 2020 года владеет действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, проведет свой турнир в Краснодаре. Об этом сообщает «RT на русском», ссылаясь на пресс-службу EFC.

Состоится EFC 34 19 марта. Главным событием будет бой за чемпионский пояс в легчайшем весе между Ренатом Хаваловом и Шарапудином Магомедовым.

На счету Хавалова три поединка в смешанных единоборствах и ни одного поражения, Магомедов также не знает неудач в октагоне, у него четыре победы