Денис Гольцов: Хотелось бы взять реванш у Исаева и вернуть должок

Денис Гольцов рассказал о своем первом сопернике в PFL американце Джастине Уиллисе, а также оценил перспективу встречи с Али Исаевым.

В Гран-при американской лиги PFL бойцы дерутся по круговой системе, а лучшие выходят в плей-офф.

«Джастин имеет опыт работы с выдающимися бойцами, – рассказал Гольцов в интервью для Tele-sport.ru – Бой с Хантом является показательным в этом плане. Соперник не простой: сильно бьет и имеет хорошие навыки в борьбе. Но Уиллис — тяжелый. Если у него во время боя будет большой вес, это плохо скажется для него. Разница в росте тоже будет играть роль. Все будет зависеть от начала поединка, на чем он будет делать акцент.

Эксперты считают, что фаворитом турнира является россиянин Али Исаев? Конечно, мне хотелось бы взять реванш и вернуть должок, но подраться вновь с Исаевым — это не принципиальный момент. В любом случае, если для нас обоих Гран-при будет складываться удачно, то мы все равно встретимся в клетке».

Поединок Гольцов – Уиллис состоится 6 мая в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.