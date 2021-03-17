Емельяненко – о поединке с рэпером Джиганом: Для меня загадка, зачем он пошел на это

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке против отечественного рэпера Джигана, который в свое время занимался кикбоксингом.

К слову, ранее сообщалось, что встреча состоится летом или осенью 2021 года.

«Зачем он лезет на ринг? Вроде как кикбоксёр, когда-то. Я сомневаюсь, что за столь короткий срок он сможет набрать форму и достойно противостоять мне в ринге. Для меня загадка, зачем он пошёл на это.

Меня постоянно вызывают на ринг. Все хотят со мной подраться. Все хотят меня побить», – приводит слова Емельяненко «Чемпионат» со ссылкой на YouTube-канал «Лысый хищник».