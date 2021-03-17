Британские СМИ: Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC

Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC, чтобы провести свой 30-й поединок.
Как сообщает RT, в этом уверены журналисты популярной британской ежедневной газеты The Daily Mail.
Поводом для публикации материала о возможном возвращении Нурмагомедова в профессиональные смешанные единоборства стал недавний твит Хабиба.
Чемпион UFC в легком весе опубликовал фото с бывшим генеральным директором Абсолютного бойцовского чемпионата Лоренцо Фертиттой и написал: «Дана Уайт, пришли мне локацию».
«Нурмагомедова давно связывают с возвращением в UFC. Фанаты надеются, что перспектива добыть 30-ю победу в карьере подтолкнет его к впечатляющему возвращению. Нурмагомедов вселил в фанатов надежду на то, что он подумывает о возвращении, после того как поделился фотографией с экс-главой UFC Фертиттой. Уайт не теряет надежды, что ему удастся убедить Нурмагомедова вернуться в бои. Босс UFC отказался лишить его пояса в легком весе, несмотря на то что скоро пойдет уже шестой месяц, как он завершил карьеру», – отмечается в материале The Daily Mail.