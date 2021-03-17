Малыхин рассказал, как в Алиханов потерял 80% гонорара за сгонку веса

Российский боец Анатолий Малыхин рассказал, как его соотечественник Абу-Муслим Алиханов был лишен 80% гонорара за сгонку веса перед боем в промоушене ONE FC.

«К вопросам веса относятся очень строго, – отметил Малыхин в интервью для RT. – Мой друг Абу-Муслим Алиханов рассказывал, что однажды согнал до полулегкого веса (в ONE FC лимит данного дивизиона — 70,3 килограмма, аналог легкого в других промоушенах). Так у него за это забрали 80% гонорара. Он получил копейки за бой. При этом сказал: «Забирайте, хоть все. Буду драться в 70 килограммах».