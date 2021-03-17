Анатолий Малыхин - о дебюте в One FC: Самое яркое - победа

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин рассказал об эмоциях от дебюта в промоушене One FC.

«Самое яркое — победа. Все закончилось быстро. Много работы было проделано перед этим боем. К этому моменту перерыв в выступлениях составлял год и четыре месяца, поэтому очень ждал возможности снова подраться. Кроме того, не терпелось попробовать свои силы в организации мирового уровня. В итоге, вышел, взял верх. Да еще и имел возможность разделить успех с братом. Он полетел вместе со мной в Сингапур, а вот любимую с сыном не пустили из-за коронавируса», - приводит слова Малыхина »RT на русском».

Напомним, что в своем дебютном бою в промоушене российский боец победил бразилца Алешандре Мачадо, судья остановил бой в конце первого раунда.