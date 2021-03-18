Магомед Исмаилов: Минееву кажется, что его хотят изнасиловать

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал поведение своего будущего соперника Владимира Минеева.

Поединок между бойцам должна состояться в сентябре этого года в рамках турнира AMC Fight Nights. В октябре 2018 года спортсмены уже проводил бой между собой – тогда судьи не смогли определить победителя, зафиксировав ничейный результат.

– Он же опять это все перевел на личное и начал этой грязью заниматься. Нормальный мужчина отреагировал бы, что в комнату приглашают уединиться один на один порешать вопросы, как мужчины. А ему кажется, что его изнасиловать хотят. Он же так и сказал: «Что за гомосексуальный настрой?» У кого что болит, тот про то и говорит – это по всей видимости про него. У него, похоже, какие-то проблемы в этом вопросе. Он перевел это все на личное русло, – приводит слова Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в конце декабря прошлого года в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента бойцы были доставлены в отделение полиции для разбирательства, а позднее были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

Позднее Исмаилов предложил Минееву переговорить один на один в комнате за закрытыми дверьми, но Владимир отказался.