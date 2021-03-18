Александр Емельяненко: Сомневаюсь, что Джиган будет достойно противостоять мне на ринге

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от возможного боксерского поединка с рэп-исполнителем Джиганом.

Отметим, что 6 марта 39-летний спортсмен на своей странице в Instragram опубликовал фото с дуэли взглядов с известным артистом. Дата и место проведения поединка пока неизвестны.

– Зачем Джиган лезет на ринг? Он вроде как кикбоксер, когда-то. Сомневаюсь, что за столь короткий срок Джиган сможет набрать форму и достойно противостоять мне на ринге. Для меня загадка, зачем он пошел на это, – приводит слова Емельяненко RT, ссылаясь на слова бойца, сказанные в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник».

Добавим, что за всю карьеру в ММА Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Его последний бой состоялся в июле прошлого года в рамках турнира ACA в Сочи. Тогда он уступил сопернику техническим нокаутом.