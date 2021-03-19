Петр Ян: Реванш со Стерлингом может пройти в мае или июне

Боец UFC Петр Ян рассказал, когда промоушен может устроить ему реванш с американцем Альджамейном Стерлингом.

«Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие два-три месяца. Это май-июнь», – цитирует Яна ТАСС.

Напомним, россиянин подрался с представителем США на турнире UFC 259, который прошел 7 марта. Бой был завершен досрочно, поскольку Ян ударил соперника в область виска и лишился звания чемпиона в легчайшем весе.

Добавим, что в данный момент на счету Яна 15 побед и два поражения. У Стерлинга – 20 выигранных боев и три проигранных поединка.