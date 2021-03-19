«Спасибо тебе за все». Президент UFC объявил об окончательном уходе Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов больше не вернется в смешанные единоборства.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», – приводит слова Уайта «Чемпионат» со ссылкой на его Twitter.

Напомним, за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. К слову, он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса.