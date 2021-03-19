ACA проведет два турнира в Минске 

Два апрельских турнира организации пройдут в Минске 9 и 23 апреля. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко: «Одна из наших актуальных задач сегодня - дать работу иностранным спортсменам, которые находятся на контракте с нашей лигой, но в условиях современной реальности, связанной с пандемией, не могут пока въехать на территорию России. Поэтому мы приняли решение о проведении сразу двух турниров в Белоруссии.

На минские турниры будут допущены зрители. 9 апреля в главном бою ACA 121 непобежденному чемпиону ACA в наилегчайшем весе Азамату Керефову предстоит очередная защита титула против Расула Албасханова. 26 апреля знаковым событием ACA 122 станет бой американского чемпиона ACA в тяжелом весе Тони Джонсона, который несмотря на санкции, заключил новый контракт с ACA. «Халк» проведет защиту титула в поединке с Дмитрием Побережцем из Украины.