Стерлинг выложил фото с чемпионским поясом и высмеял Петра Яна (фото)

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг опубликовал пост в соцсети на русском языке. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В частности, он выложил фото с титулом, а под снимком написал: «Передайте соль, пожалуйста. Клоун класса». Таким образом, представитель США в очередной раз оскорбил россиянина Петра Яна.

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Напомним, уроженец Дудинки подрался со Стерлингом на турнире UFC 259, который прошел 7 марта. Бой был завершен досрочно, поскольку Ян ударил соперника в область виска и лишился звания чемпиона в легчайшем весе. Позже россиянин заявил, что американец уклоняется от реванша.