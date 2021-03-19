Александр Шаблий: Вернусь в октагон в середине или конце мая

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий рассказал о том, когда состоится его следующий поединок.

Отметим, что в феврале стало известно о подписании контракта между 27-летний спортсменом и организацией Bellator. Соглашение будет рассчитано на четыре боя.

– В данный момент жду контракт, должен получить его уже на днях. Выступлю ориентировочно в середине – конце мая, – сказал Шаблий в интервью порталу «Метарейтинг».

Ранее Шаблий представлял организации Fight Nights Global и Pro FC. В своей карьере он принял участие в 22 боях, одержав 19 побед (10 – нокаутом) и потерпел три поражения. Его последний поединок состоялся 22 декабря 2019 года – тогда россиянин единогласным решением одержал победу над Александром Сидадом из Бразилии.