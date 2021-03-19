Друг семьи Нурмагомедовых: У Хабиба появились другие дела. Он не вернется даже за 100 млн долларов

Известный комментатор Рамазан Рабаданов отреагировал на окончательный уход из спорта россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я совсем не удивлён. Завершение карьеры Хабиба – обычное дело. У него появились другие дела и цели в этой жизни. Когда у человека прогрызается деловая мысль в голове – это всё, он тренироваться не будет. Даже если Хабибу дадут $ 100 млн, он не вернётся.

Поймите, у человека мысль опережает другую… Он ведь в любое время может обратиться к президенту или министру спорта, но он этого не делает. Видел, как он общался с отцом, даже Абдулманап прислушивался к деловым предложениям сына», – цитирует Рабаданова «Чемпионат».

К слову, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в статусе чемпиона UFC в легком дивизионе и лучшего бойца лиги вне зависимости от веса.