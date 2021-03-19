Дядя Нурмагомедова: Считаю, что Хабиб рано завершил карьеру

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал окончательное решение спортсмена завершить свою карьеру.

– Вы знаете, я всегда был против его завершения. До сих пор остаюсь при своем мнении. Я с ним еще не разговаривал. Думаю, здесь вопрос не в цифрах. 30 побед, не 30 – не имеет значения. Считаю, что он рано завершил карьеру. Года два еще можно было оставаться в спорте. У меня много мыслей, с чем это связано. Может быть, из-за отца, может, нет, – цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за всю карьеру в ММА 32-летний Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Его последний бой состоялся 24 октября 2020 года – тогда россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом. После боя уроженец Дагестана сказал, что больше не вернется в октагон.