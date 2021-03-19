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19 марта 11:38

Дядя Нурмагомедова: Считаю, что Хабиб рано завершил карьеру

Родственник бойца ММА уверен, что Хабиб мог еще два года выступать на высочайшем уровне.

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал окончательное решение спортсмена завершить свою карьеру.

– Вы знаете, я всегда был против его завершения. До сих пор остаюсь при своем мнении. Я с ним еще не разговаривал. Думаю, здесь вопрос не в цифрах. 30 побед, не 30 – не имеет значения. Считаю, что он рано завершил карьеру. Года два еще можно было оставаться в спорте. У меня много мыслей, с чем это связано. Может быть, из-за отца, может, нет, – цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за всю карьеру в ММА 32-летний Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Его последний бой состоялся 24 октября 2020 года – тогда россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом. После боя уроженец Дагестана сказал, что больше не вернется в октагон.

источник: «Спорт-Экспресс»
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