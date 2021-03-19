Кормье – Нурмагомедову: Ты оказал огромное влияние не только на спорт, но и на мир в целом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье обратился к Хабибу Нурмагомедову после новости об окончательном уходе россиянина из смешанных единоборств.

«Ты оказал огромное влияние не только на спорт, но и на мир в целом. Брат, ты настоящий мужик и лучший в мире. Благодаря тебе наш зал в Сан-Хосе воссоединился с Дагестаном. Твоя карьера всего лишь часть того, что ты оставил нам», – написал американец в соцсети.

Напомним, за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса и чемпиона в легком дивизионе.