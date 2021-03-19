«Орел всегда будет парить в небесах». Менеджер Хабиба отреагировал на уход бойца (фото)

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил запись в соцсети после новости об окончательном уходе бойца из смешанных единоборств.

«Поздравляю, брат. Ты вдохновил миллиарды людей и помог многим людям. Также хочу поблагодарить крестного отца смешанных единоборств Дэйну Уайта. Без тебя ничего бы не было.

Честно говоря, никогда не видел таких отношений между бойцом и промоутером. Они никогда не спорили, не ругались и уважали друг друга.

Конечно, мне жаль. Мой брат покидает спорт, но Орел всегда будет парить в небесах. Величайший боец на планете, его наследие продолжится», – написал агент в соцсети, выложив фото с Нурмагомедовым и главой.

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Напомним, за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса и чемпиона в легком дивизионе.