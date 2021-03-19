Камил Гаджиев: Хабиб может вернуться в октагон только в одном случае – если ему станет скучно

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился комментарием по поводу окончательного завершения карьеры чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

– Могу сказать, что допускаю его возвращение только в одном случае – если ему станет скучно. Сейчас он побывает на различных соревнованиях в качестве зрителя, вспомнит эту атмосферу. Не знаю, в чем его мотивация закончить именно сейчас. Он мог бы еще спокойно выступать. Не думаю, что тут дело в принципах. В любом случае, еще одна великолепная карьера подошла к концу, – приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, за всю карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса и чемпиона в легком дивизионе.

Последний поединок Хабиба состоялся 24 октября 2020 года – тогда россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом. После боя уроженец Дагестана сказал, что больше не вернется в октагон.