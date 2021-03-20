Оливейра и Чендлер сразятся за титул чемпиона UFC в легком весе

Бразилец Чарльз Оливейра и представитель США Майкл Чендлер поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе, оставленный россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отмечается, что поединок пройдет на турнире UFC 262, намеченный на 16 мая 2021 года. Ивент планируют устроить в Хьюстоне (США, штат Техас).

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Напомним, за всю карьеру Оливейра одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. В активе Чендлера – пять поражений и 22 победы, одну из которых он одержал в UFC.