Брансон победил Холланда единогласным решением судей в главном бою UFC Vegas 22

В ночь на 21 марта состоялся турнир UFC Vegas 22, проходивший в Лас-Вегасе.
В главном бою вечера американец Дерек Брансон победил своего соотечественника Кевина Холланда. Поединок продлился все пять раундов – судьи единогласно отдали победу 37-летнему спортсмену – 49-45, 49-46, 49-46.
Отметим, что на счету Брансона 22 выигрыша и семь поражений в карьере ММА. Для 28-летнего Холланда текущее поражение стало шестым при 21 победе по правилам смешанных единоборств.
Оба спортсмена выступают в средней весовой категории.
источник: «Советский спорт»