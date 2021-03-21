«8 нокаутов в 30 боях – это ничто. Не забывай об этом, плюшевый мишка». Макгрегор обратился к Хабибу

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прокомментировал решение бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова окончательно завершить свою профессиональную карьеру.

Напомним, что об уходе из спорта 32-летнего спортсмена стало известно 19 марта.

– Восемь нокаутов в 30 поединках – это ничто. Не забывай об этом, плюшевый мишка, – написал Конор на своей странице в Twitter.

Напомним, что за всю карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса и чемпиона в легком дивизионе.

Поединок между Хабибом и Макгрегором состоялся осенью 2018 года. Тогда россиянин одержал победу удушающим приемом.