Бой между Волкановски и Ортегой отменен – австралиец сдал положительный тест на Covid-19

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски сообщил о том, что он получил положительный результат на коронавирус. Таким образом, его поединок с американцем Брайаном Ортегой не состоится.

– Я опустошен, узнав о своем положительном тесте на Covid-19. Мой поединок отменен и будет перенесен. Сперва я получал отрицательные результаты на коронавирус перед моим выездом из Австралии и после того, как я попал в пузырь UFC, однако мой последний тест стал положительным. Я потрясен этим фактом, так как мы провели хорошую работу при подготовке к ближайшему бою и следовали всем правилам и процедурам, – написал Волкановски на своей странице в Twitter.

Отметим, что бой 32-летнего австралийца с Ортегой должен был состояться 27 марта в рамках турнира UFC 260.

В своей карьере Волкановски одержал 22 победы (11 – нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 30-летнего Ортеги 15 выигрышей (3 – нокаутом) и один проигрыш по правилам ММА.