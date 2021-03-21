Магомедшарипов считает, что бой Яна со Стерлингом следовало признать несостоявшимся

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов считает дисквалификацию Петра Яна за использование запрещенного удара коленом в титульном бою с американцем Алджамейном Стерлингом несправедливой.

«Это несправедливо. До этого много кто дрался, такие моменты бывали. Джон Джонс, например. Могли бы признать бой несостоявшимся. А так - забрали у пацана пояс. Симулировал ли Стерлинг? Не знаю, не могу сказать», - приводит слова Магомедшарипова ТАСС.

По словам Стерлинга, он готов провести реванш с Яном, но сначала ему нужно поправить свое здоровье и набрать форму.