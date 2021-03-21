Запашный считает, что Тайсон может победить Федора Емельяененко только по правилом бокса

Российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в каком виде может состоятся бой между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американским боксером Майком Тайсоном.

«У Тайсона нет шансов бороться с Федором. А у Федора шансы по правилам бокса есть — учитывая разницу в возврате, учитывая тот факт, что Федор еще действующий боец. Реален ли такой поединок? — Не знаю. Это надо с ними двумя говорить. Я это сказал как человек, любящий бокс и ММА», - цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».

Тайсон был абсолютным чемпионом по боксу в тяжелой весовой категории, за 58 боев он одержал 50 побед.

Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжелом весе по версии «Pride FC», за 46 боев в смешанных единоборствах он одержал 39 побед.