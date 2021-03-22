Американский боец UFC обратился к Нурмагомедову: Ты гений борьбы

Американец Кевин Холланд оставил запись в соцсети после поражения от соотечественника Дерека Брансона на турнире UFC Vegas 22.

Напомним, во время поединка он обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову, сидевшему возле октагона, с просьбой дать совет, как перевести соперника в партер.

«Я провел тейкдаун парню, которого никогда прежде не переводили в октагоне. Ты настоящий гений борьбы», – написал Холланд в Instagram.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед.