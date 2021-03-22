Минеев допустил вероятность массовой драки после боя с Исмаиловым

Российский боец ММА Владимир Минеев признался, что его товарищи хотят отомстить за массовое избиение спортсмена во время стычки с Магомедом Исмаиловым на одном из турниров в Москве.

«Та масса людей, которая стоит за мной, тоже хочет реванша после того, как не смогла поучаствовать в том, что произошло 24 декабря. Не считаю нужным ограничивать народ. Хотят подраться – пусть подерутся», – цитирует Минеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, это будет ответный поединок спортсменов. Первый бой состоялся в 2018 году и завершился ничейным результатом.

К слову, Исмаилов за всю карьеру одержал 18 побед, потерпел два поражения и провел один ничейный поединок. 30-летний Минеев выиграл 15 боев, проиграл один раз, и провел один ничейный бой.