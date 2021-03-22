Экс-чемпион UFC Рокхолд: Нурмагомедов решил стать моим тренером

Американец Люк Рокхолд, выступающий в среднем весе, сообщил, что будет готовиться к боям под руководством бывшего чемпиона UFC и лушчего бойца лиги Хабиба Нурмагомедова.

«Да, он решил стать моим тренером. Хабиб хочет помочь мне вернуться на вершину. Думаю, у него получится. Он действительно мечтает повторить путь своего отца. Абдулманап Нурмагомедов был замечательным наставником. Уверен, Хабиб сумеет добиться результата в качестве тренера», – цитирует американца TMZ.

Напомним, Нурмагомедов ушел из спорта с рекордом 29 боев и 29 побед.

Что касается Рокхолда, то 36-летний американец – экс-чемпион в среднем весе. На его счету 16 побед и пять поражений.